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Afganistan'da toprak kayması ve çığ düşmesi sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da toprak kayması ve çığ düşmesi sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti Afganistan'ın Nuristan ve Pençşir vilayetlerinde şiddetli kar yağışının ardından meydana gelen toprak kayması ve çığ düşmesi sonucu en az 27 kişi yaşamını yitirdi.