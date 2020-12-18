Afganistan'da törene bombalı saldırı

Törene düzenlenen bombalı saldırı sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde bombalı saldırı düzenlendi.

Gazne vilayetine bağlı Gilan ilçesinin Aghujan köyünde mevlit töreni sırasında bomba yüklü bir araç patlatıldı.

15 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Cuma namazı sonrasında sivilleri hedef alarak gerçekleştirilen saldırıda 15 sivil hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

20 YARALI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian, saldırıyı teyit ederek, “Olayda 20 kişi daha yaralandı” dedi.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.