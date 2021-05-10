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    Afganistan’da yolcu otobüsüne bombalı saldırı

    Yola döşenen bomba, bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında patladı. Patlama sonucu 11 kişi hayatına kaybetti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 15:40
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    Afganistan’da yolcu otobüsüne bombalı saldırı

    Afganistan’da gece saatlerinde patlama meydana geldi.

    Zabul vilayetinin Shahr-e- Safa bölgesinde yola döşenen bomba, bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında patladı.

    Patlama sonucu 11 sivilin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    Güvenlik güçleri çevrede önlemler aldı. Yaralılar, ambulanslara alınarak Kandahar’da bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

    Afganistan’da yolcu otobüsüne bombalı saldırı #1

    ÜSTLENEN OLMADI

    Patlama meydana geldiği sırada otobüste 43 kişinin bulunduğu öğrenildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    Afganistan’da yolcu otobüsüne bombalı saldırı VİDEO

    Afganistan’da yolcu otobüsüne bombalı saldırı #2

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