- Haberler
- Dünya Haberleri
- Afganistan’da yolcu otobüsüne bombalı saldırı
Afganistan’da yolcu otobüsüne bombalı saldırı
Yola döşenen bomba, bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında patladı. Patlama sonucu 11 kişi hayatına kaybetti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
- İHA
- 10.05.2021 - 15:25
- Güncelleme : 10.05.2021 - 15:40
Afganistan’da gece saatlerinde patlama meydana geldi.
Zabul vilayetinin Shahr-e- Safa bölgesinde yola döşenen bomba, bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında patladı.
Patlama sonucu 11 sivilin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçleri çevrede önlemler aldı. Yaralılar, ambulanslara alınarak Kandahar’da bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.
ÜSTLENEN OLMADI
Patlama meydana geldiği sırada otobüste 43 kişinin bulunduğu öğrenildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan’da yolcu otobüsüne bombalı saldırı VİDEO