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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama daha oldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama daha oldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de havaalanı yakınlarındaki 2 bombalı saldırının ardından, kentte yeni bir şiddetli patlama daha meydana geldi. Patlamalarda en az 60 kişi hayatını kaybetti.