Euro
9.8804
0.13%
Dolar
8.3864
0.18%
Altın
482.87
0.23%
Borsa
1.449
-0.33%
Bitcoin
398.050
-4.08%
EXEN Coin
25.97
-0.57%
27ºC
İstanbul
Açık 27 C
    Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama daha oldu

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama daha oldu

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de havaalanı yakınlarındaki 2 bombalı saldırının ardından, kentte yeni bir şiddetli patlama daha meydana geldi. Patlamalarda en az 60 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 26.08.2021 - 21:11
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 21:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.

    EN AZ 60 ÖLÜ, 140 YARALI

    Yaşanılan üçüncü patlama sonrası, en az 60 kişinin hayatını kaybettiği, 140 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama daha oldu VİDEO

    TALİBAN KINADI

    Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti.

    Afganistan ın başkenti Kabil de bir patlama daha oldu #1

    ABD'Lİ YETKİLİLER "SALDIRILARI DEAŞ YAPTI" DEMİŞTİ

    Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, saldırıların kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.

    Afganistan ın başkenti Kabil de bir patlama daha oldu #2

    Afganistan ın başkenti Kabil de bir patlama daha oldu #3

    Afganistan ın başkenti Kabil de bir patlama daha oldu #4

    Afganistan ın başkenti Kabil de bir patlama daha oldu #5

    Afganistan ın başkenti Kabil de bir patlama daha oldu #6

    Afganistan ın başkenti Kabil de bir patlama daha oldu #7

    Afganistan ın başkenti Kabil de bir patlama daha oldu #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir