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- Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama daha oldu
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama daha oldu
Afganistan'ın başkenti Kabil'de havaalanı yakınlarındaki 2 bombalı saldırının ardından, kentte yeni bir şiddetli patlama daha meydana geldi. Patlamalarda en az 60 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 26.08.2021 - 21:11
- Güncelleme : 26.08.2021 - 21:52
Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.
EN AZ 60 ÖLÜ, 140 YARALI
Yaşanılan üçüncü patlama sonrası, en az 60 kişinin hayatını kaybettiği, 140 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama daha oldu VİDEO
TALİBAN KINADI
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti.
ABD'Lİ YETKİLİLER "SALDIRILARI DEAŞ YAPTI" DEMİŞTİ
Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, saldırıların kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.