Afganistan'ın Pencşir vilayeti, Taliban'ın bölgeyi almasına izin vermiyor

Son olarak Kabil'i kontrol altına alarak ülkenin yönetimini ele geçiren Taliban'a, Sovyet işgaline karşı direnişin simgesi olan Ahmed Şah Mesud'un memleketi olan Pencşir geçit vermiyor.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını almasından sonra,Taliban'ın ülkedeki kontrolü ele geçirmesi beraberinde geldi.

Son olarak başkent Kabil'e girerek, ülkedeki bütün kritik ve geçiş güzagahı olan yerleri de hakimiyeti altına alan Taliban'a, Pencşir vilayeti direnmeye devam ediyor.

Seksenli yıllarda Afganistan'ın Sovyet işgaline karşı direnişin en önemli liderlerinden biri olan Ahmed Şah Mesud'un memleketi olan Pencşir, adeta askeri bir çehre almış durumda.

TALİBAN, PENCŞİR'İ HALA KONTROL ALTINA ALAMADI

Ahmed Şah Mesud'un 2001 yılında El Kaide tarafından öldürülmesinin ardından oğlu Ahmed Mesud'a bağlı silahlı güçler tarafından kontrol edilen kente Taliban hala giremedi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Pencşir'in Taliban tarafından kuşatıldığını söylemişti.

Pencşir'deki güçlerin teslim olması ve bu kentin Taliban'a teslim edilmesi konusunda müzakerelerin devam ettiğini bildiren Mücahit, bu sorunun masada çözülmesinden yana olduklarını belirtmişti.

KENTTE KONTROL ÜST SEVİYEDE

Etrafı yüksek dağlarla çevrili stratejik öneme sahip Pencşir'in girişinde Mesud'a bağlı elleri silahlı kişiler kente giren ve çıkan herkesi kontrol ediyor.

Yol kenarları Sovyetler Birliği'nin işgal etmek için yaptığı başarısız girişimlerde imha edilen zırhlı araçların enkazlarıyla dolu olan Pencşir, ayrıca Taliban'ın Afganistan'ı yönettiği 1996 ve 2001 yılları arasındaki dönemde yapmış olduğu saldırılara karşı da direnmişti.

EŞREF GANİ'NİN YARDIMCISININ BURADA OLDUĞU SÖYLENİYOR

Pencşir'de Taliban'a karşı direnen Mesud güçlerinin sayısının ne kadar olduğu kesin olarak bilinmiyor. Öte yandan, Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin birinci yardımcısı Emrullah Salih'in de Ahmed Mesud güçlerine destek vermek için bu kentte olduğu söyleniyor.