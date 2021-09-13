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    Afganistan'ın yeni başbakanı ilk kez kamera karşısına çıktı

    Afganistan'ın yeni başbakanı Molla Muhammed Hasan Akhund, Katar heyetini Başkanlık Sarayı'nda ağırlayarak, göreve geldikten sonra ilk kez kameralar karşına geçmiş oldu.
    • AA
    • 13.09.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 10:01
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    Afganistan'ın yeni başbakanı ilk kez kamera karşısına çıktı

    15 Ağustos'ta başkent Kabil'i alarak Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban, beklenen geçici hükümeti açıkladı.

    Geçici hükümete, Taliban'ın kurucusu Molla Muhammed Ömer'le yıllarca yan yana çalışan Molla Muhammed Hasan Akhund Başbakanlık edecek.

    İLK RESMİ ZİYARETÇİ KABUL EDİLDİ

    Uzun zamandır kameralar karşısına çıkmayan Akhund, başbakanlık koltuğuna oturması sonrası ilk resmi ziyaretçilerini kabul etti ve medyaya poz verdi.

    Öte yandan Molla Akhund ve yakın çalışma arkadaşları, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ve beraberindeki heyeti Başkanlık Sarayı'nda ağırladı.

    Ortak görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

    Afganistan ın yeni başbakanı ilk kez kamera karşısına çıktı #1

    Afganistan ın yeni başbakanı ilk kez kamera karşısına çıktı #2

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