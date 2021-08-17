Afganlar, ABD uçağıyla tahliye edildi

Ülkeden kaçmak isteyen yaklaşık 640 Afgan, ABD'nin askeri uçağıyla Katar'a ulaştı. Almanya, sadece 7 kişiyi tahliye etmekle yetindi.

Taliban'ın ardından Afganistan'ı terk etmenin yollarını arayanlar, umutlarını sivil ve askeri uçaklara bağladı.

C-17 Globemaster tipi ABD askeri kargo uçağında objektiflere yansıyan görüntüler, Afganların ülkeden kaçma girişiminin bir parçası olarak öne çıkıyor.

640 AFGAN ABD UÇAĞINDA

Defense One adlı internet sitesinin ABD'li savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, yaklaşık 640 Afgan vatandaşı, güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Bir savunma yetkilisi, uçağa bu kadar çok sayıda Afgan alma niyetinde olmadıklarını ancak panikleyen Afganların, C-17'nin yarı açık bir bölümünden içeri girmeyi başardığını söyledi.

KATAR'A İNDİLER

Uçuşun Katar'a gerçekleştirildiği belirtilirken, "Uçak varış noktasına ulaştığında yaklaşık 640 Afgan sivil uçaktan indi." bilgisi paylaşıldı.

ALMANYA'DAN 7 KİŞİLİK TAHLİYE

Berlin yönetimi, Taliban'ın ardından Kabil'e gönderdiği ilk askeri uçakla sadece 7 kişiyi tahliye etti.

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, söz konusu tahliye işlemini, "Havalimanında çok kaotik, tehlikeli ve karmaşık bir durum yaşıyoruz. Çok az zamanımız vardı, bu yüzden sadece alanda bulunan insanları uçağa aldık." sözleriyle savundu.

"BİZİMLE ÇALIŞSINLAR DİYE ZORLAMADIK"

Diğer Alman vatandaşlarının, Alman askerlerinin koruması olmadan havalimanına gelemediği kaydedildi.

Öte yandan Alman basınından FAZ gazetesi, Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcünün Kabil'de terk edilmiş Afgan yerel personeli hakkında yaptığı açıklamada, "Onları bizimle çalışsınlar diye zorlamadık." dediğini aktardı.

Kabil'de uçağa tutunmaya çalışan Afganlar görüntülendi ViDEO