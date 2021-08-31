Afganlar ABD'nin ülkeden çıkmasını dans ederek kutluyor

Afganlar ABD'nin ülkeden çıkmasını dans ederek kutluyor

20 yıllık Afganistan işgalini tamamlayan ABD karşısında Afganların kutlamaları devam ediyor.

ABD, dün gece Afganistan'daki güçlerinin ülkeden çekilme sürecini tamamlandığını açıkladı.

ABD'nin çeilmesiyle ülkedeki kontrolün Taliban'a geçmesine aldırmayan Afganlar, ABD'nin son tahliyesini sevinçle karşıladı.

DANSLA KUTLAMA

Son ABD askerinin de ülkeden çekildiği haberini alan Afganlar, ABD'ni terk ettiği askeri kampa gelerek, ülkeki Amerikan işgalinin bitişini müzik eşliğinde dans ederek kutladı.

ABD'nin terk ettiği askeri kampta eğlence yapan Afganlar VİDEO