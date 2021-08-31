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    Afganlar ABD'nin ülkeden çıkmasını dans ederek kutluyor

    Afganlar ABD'nin ülkeden çıkmasını dans ederek kutluyor

    20 yıllık Afganistan işgalini tamamlayan ABD karşısında Afganların kutlamaları devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 11:41
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 11:46
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    ABD, dün gece Afganistan'daki güçlerinin ülkeden çekilme sürecini tamamlandığını açıkladı.

    ABD'nin çeilmesiyle ülkedeki kontrolün Taliban'a geçmesine aldırmayan Afganlar, ABD'nin son tahliyesini sevinçle karşıladı.

    DANSLA KUTLAMA

    Son ABD askerinin de ülkeden çekildiği haberini alan Afganlar, ABD'ni terk ettiği askeri kampa gelerek, ülkeki Amerikan işgalinin bitişini müzik eşliğinde dans ederek kutladı.

    ABD'nin terk ettiği askeri kampta eğlence yapan Afganlar VİDEO

    Afganlar ABD nin ülkeden çıkmasını dans ederek kutluyor #1

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