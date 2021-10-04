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    Afganlar, Endonezya'da protesto düzenledi

    Adalet sağlanması ve yeniden yerleştirme programı uygulanmasını isteyen Afganlar Jakarta'daki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği önünde bir araya gelerek slogan attı.
    • AA
    • 04.10.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 10:06
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    Afganlar, Endonezya'da protesto düzenledi

    Endonezya'daki Afgan sığınmacılar, Başkent Jakarta'da bir araya geldi.

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) önünde toplanan eylemciler, protesto düzenledi.

    Afganlar için adalet istediklerini belirten sığınmacılar, açtıkları pankartlar ve sloganlarla eleştiri ve isteklerini iletti.

    YENİDEN YERLEŞTİRME PROGRAMI İSTİYORLAR

    Yeniden yerleştirme programı isteyen Afgan mülteciler, Mülteci Komiserliği önünde güvenliği sağlamaya çalışan görevlilerce engellenmek istendi.

    Afganlar, Endonezya'da protesto düzenledi ViDEO

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