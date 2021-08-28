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    Afganların Pakistan sınırındaki bekleyişi sürüyor

    Taliban'ın, Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen Afganlar, Pakistan sınırında beklemeye devam ediyor.
    • AA
    • 28.08.2021 - 22:24
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    Afganların Pakistan sınırındaki bekleyişi sürüyor

    Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele almasının ardından başlayan kaos ortamı devam ediyor.

    Son olarak Kabil Havaalanı'nda yaşanan kanlı bombalı saldırının ardından ülkede tansiyon arttı.

    Taliban hakimiyetinin hemen ardından ülkeden ayrılmak isteyen Afganlar başketteki havaalanı kadar sınır kapılarına da akın etti.

    PAKİSTAN SINIRINDA BEKLEYİŞ

    Ülkeden ayrılmak isteyen Afganların biriktiği yerlerden biri de Pakistan sınırı.

    Pakistan'ın Chaman kentindeki sınır kapısında geçiş yapmak için bekleyen Afgan vatandaşlarının bekleyişleri sürüyor.

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