Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall, Ukrayna'yı ziyaret edecek

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, tahıl krizinin yaşandığı dönemde kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ukrayna'daki savaş, yaklaşık 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sevkiyatını engelliyor.

Karadeniz'de oluşturulacak güvenli koridorla, ürünlerin Türkiye üzerinden dünya pazarlarına sunulması gündemde.

"Ukrayna'ya gideceğim"

Afrika, tahıl krizinden en çok etkilenen bölgeler arasında yer alırken, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ukrayna'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Aynı zamanda Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı da olan Sall, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu zirvesi sonrasında gazetecilerden gelen bir soru üzerine, "Ukrayna'ya gideceğim." dedi.

Afrika'da gıda krizi

Sall, ziyaretin tarihine ilişkin bilgi vermedi. AfB Dönem Başkanı Sall, 3 Haziran'da Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş ve Rusya-Ukrayna savaşının sonucunda Afrika'da yaşanan gıda krizine vurgu yapmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, daha önce AfB'ye hitap etmek istediğini duyurmuştu. Sall'in Ukrayna tarafının Afrika ile görüşme talebine karşın ilk olarak Rusya'yı ziyaret etmesi ise dikkati çekmişti.

Sall, her fırsatta, AfB adına her iki tarafla da görüşmek istediğini dile getiriyordu.

Bağımlılık oranı yüzde 90'ın üzerinde

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, 2018-2020'de Rusya'dan 3,7 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 1,4 milyar dolarlık buğday ithal eden Afrika ülkeleri toplam ithalatının yüzde 44'ünü bu iki ülkeden gerçekleştirdi.

AA'nın haberine göre, halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan karşılarken, bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ın üzerine çıkıyor.

Buğdat ithalatındaki oranlar

Somali ve Benin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 100'ünü bu ülkelerden yaparken, Mısır'da bu oran yüzde 80'in üzerinde bulunuyor.

Benin, Tanzanya, Sudan, Madagaskar, Kongo, Ruanda ve Senegal gibi 16 ülke ise ithalatın yüzde 50'den fazlasını bu iki ülkeden gerçekleştiriyor.