Afrika, koronavirüs aşılamasında geride kaldı

Pandemi döneminde aşılama oranlarında istenilen seviyeye ulaşamayan Afrika'da ortaya çıkan rakamlar düşündürüyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede hayati öneme sahip aşıların dağıtımı, çeşitli uyarılara rağmen adaletsizliklere sahne oldu.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 17'sine ev sahipliği yapan Afrika, koronavirüs aşılama oranı en düşük kıta olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL ADALETSİZLİĞİN AFRİKA'DAKİ YANSIMASI

Afrika'daki tablo, küresel adaletsizliğin yeni bir göstergesi olarak göze çarpıyor. Yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtada şimdiye kadar yaklaşık 71 milyon kişiye en az bir doz koronavirüs aşısı uygulandı.

DÜNYA ORTALAMASININ GERİSİNDE

Afrika'da virüse karşı en az bir doz aşılananlarının oranı sadece yüzde 5,3 iken, bu oran yüzde 40'lık dünya ortalamasının da oldukça gerisinde kaldı.

Eylül ayının ilk haftası itibarıyla aşılama oranı en yüksek kıta olan Güney Amerika'yı (yüzde 56), sırasıyla Avrupa (yüzde 54), Kuzey Amerika (yüzde 54), Asya (yüzde 45) , Okyanusya (yüzde 38) takip ederken, Afrika listenin sonunda yer aldı.

DÜNYA GENELİNDE AŞILANAN KİŞİ SAYISININ YÜZDE 2,2'Sİ

En fazla aşılama yapılan kıta Asya'yı (2,2 milyar), Avrupa (406 milyon), Kuzey Amerika (323 milyon), Güney Amerika (242 milyon) , Afrika (71 milyon) ve Okyanusya (16 milyon) izledi.

Bu verilere göre, Afrika kıtasındaki aşılama oranı, Avrupa ve Amerika'nın yüzde 10'u kadar. Öte yandan, kıtada aşılanan kişi sayısı, dünya genelinde aşılanan 3,2 milyar kişinin sadece yüzde 2,2'sini oluşturuyor.

KITADA EN FAZLA AŞILAMA FAS'TA YAPILDI

Salgının üçüncü dalgasını yaşayan kıtada, vaka sayısı 8 milyona yaklaştı. Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en düşük olduğu kıta ülkeleri ise Tanzanya (56), Sao Tome ve Prencipe (55), Komorlar (54) ve Çad (54).

Nüfusunun yüzde 43’ünü aşılayan Fas, Afrika'da en fazla aşı yapan ülke oldu. Afrika'da, koronavirüs vaka sayısı 7 milyon 993 bini aşarken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti.

EN FAZLA CAN KAYBI YAŞANAN ÜLKELER

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya’da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Libya’da kayıtlara geçti.

EN AZ AŞILAMA YAPAN ÜLKELER

Kıtada 19,1 milyon kişiyle en fazla aşılama yapan ülke olan Fas'ı, 13,1 milyonla Güney Afrika, 9,3 milyonla Mısır, 5,8 milyonla Tunus takip etti.

En az aşılama yapan kıta ülkeleri ise Gine-Bissau (31 bin), Çad (55 bin), Güney Sudan (57 bin), Cibuti (60 bin) ve Benin (142 bin) oldu.

KULLANILAMAYAN AŞILAR İMHA EDİLİYOR

Kıtada bazı ülkeler ekonomik nedenlerden dolayı aşı tedarikinde zorluk yaşarken, bazı ülkelerde ise halkın aşılanmaya karşı olması nedeniyle kullanılamayan aşılar imha edilmek zorunda kalınıyor.

Daha önce, Moritanya, Liberya, Gambiya, Güney Sudan, Sierra Leone, Malavi, Komorlar Birliği, Gine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tarihi geçen aşılar imha edilmişti.