Afrika sömürgeye baş kaldırıyor! Burkina Faso'da Fransızca resmi dil olmaktan çıkarıldı Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransızcanın resmi dil statüsünü değiştiren anayasa değişikliğini onayladı. Ülkede bundan böyle Fransızca çalışma dili olarak kullanılacak ve yerel diller resmi dil statüsü aldı.

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Afrika'da Fransa'nın büyük sömürge düzeni sarsılıyor...

Yılların sömürgeci zihniyetini devam ettiren Fransızlara Afrikalılar artık boyun eğmiyor.

Afrika ülkesi olan Burkina Faso, uzun yıllar ülkelerini sömüren Fransa'ya karşı harekete geçti.

Fransızca resmi dil olmaktan çıkarıldı

Mali'nin ardından Burkina Faso da Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı.

Kararı, Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore açıkladı.

Yapılan açıklamada Traore'nin, Fransızcanın resmi dil statüsünü değiştiren anayasa değişikliğini onayladığı bildirildi.

Sadece çalışma dili olarak kullanılacak

Bundan böyle ülkede Fransızca, çalışma dili olarak kullanılacak.

Değişiklikle beraber ülkede konuşulan yerel diller, resmi dil statüsü aldı.

Bu karar, Burkina Faso'nun eski Fransız sömürgesi olmasından kaynaklı uzun yıllardır sürmekte olan Fransız etkisine karşı bir tepki olarak görülüyor.

Mali'de de kaldırılmıştı

Temmuz ayında da Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmıştı.

Eski Fransız sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu.

Burkina Faso'da Fransa varlığı

Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de başa geçen askeri hükümet, 23 Ocak'ta Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini açıkladı ve Fransız askerlerine ülkeden ayrılmaları için 1 ay süre tanıdı.

Bu talep, Burkina Başbakanı Apollinaire Kyelem de Tembela'nın Rusya'yı radikal dinci gruplarla mücadelede "makul" bir yeni ortak olarak ilan etmesinden günler sonra geldi.

Paris yönetimi de kısa süre sonra askerlerinin çekileceğini doğruladı.

Vagadugu'da konuşlu Fransa Özel Harekat Komutanlığına bağlı 400 asker bulunuyordu.

Fransa’nın ayak izleri: 60 yılda 10 darbe

Burkina Faso, bağımsızlığını kazandığı 1960'dan bu yana 10'a yakın askeri darbe gördü ve sık sık dış müdahalelere maruz kalmakla itham edildi. Dış müdahalelerde gözler hep Fransa’ya çevrildi.

Son bir yıl içinde gerçekleştirilen darbelerde de Fransa’nın parmağının olduğu sık sık konuşuldu. Hatta 23 Ocak 2022’de gerçekleştirilen darbeden sonra Paris merkezli yayın yapan Afrika Intelligence internet sitesi, Fransız diplomatların Eylül 2021'den bu yana ordunun yönetime el koyması senaryoları üzerinde çalıştığını ve Paris yönetiminin 23 Ocak'ta eski Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'ye ülkeden acil şekilde ayrılmasını sağlamayı teklif ettiğini iddia etti.

Haberde, Kabore'yi komşu ülkelerde güvenli bir yere getirme konusunda çalışmaların yapıldığı ancak onun bunu reddettiği aktarıldı. Paris'in Kabore ile 23 Ocak'ta tüm gün irtibat halinde olduğu ancak dün bu irtibatın kesildiği bildirildi.

Elysee Sarayı'nın bu iddiaları yalanladığı belirtildi.