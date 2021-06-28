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    Afrika'da 1,2 milyar kişi risk altında yaşıyor

    Afrika'da 1,2 milyar kişinin kötü sağlık bakımı nedeniyle risk altında yaşadığı bildirildi.
    • AA
    • 28.06.2021 - 04:45
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    Afrika'da 1,2 milyar kişi risk altında yaşıyor

    Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, yaptığı açıklamada, 1,2 milyar Afrikalının yaşamının koronavirüs salgını ortasında kaliteli sağlık hizmetlerine yetersiz erişim riski altında olduğunu belirtti.

    Adesina, AfDB'nın salgının ekonomik ve sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele ettiğini ve Afrika ülkelerine verdiği desteği güçlendireceğini ifade etti.

    SAĞLIK TESİSLERİNİN SADECE YÜZDE 51'İ TEMİZ SUYA SAHİP

    AfDB'nın yerli aşı üretimine ve Afrika'nın sağlık sistemine büyük yatırım yapacağının altını çizen Adesina, kamu sağlık tesislerinin sadece yüzde 51'inin temiz suya ve yüzde 31'inin de elektriğe sahip olduğunu söyledi.

    Adesina, ayrıca Afrika'nın farmasötikal ilaçlarının yüzde 60-70'ini ithal ettiğini kaydetti.

    1,2 MİLYAR İNSANIN HAYATI TEHLİKEDE

    Kıtada 1,2 milyar insanın hayatının tehlikede olduğuna işaret eden Adesina, "Gelir düzeyi ne olursa olsun her Afrikalının kaliteli sağlık hizmetlerine, sağlık sigortasına ve sosyal korumaya erişmesini sağlayarak yoksullara ve savunmasızlara umut vermeliyiz." dedi.

    Afrika da 1,2 milyar kişi risk altında yaşıyor #1

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