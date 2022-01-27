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    Afrika'da Ana fırtınası: 46 ölü

    Afrika'nın güneydoğusunu etkisi altına alan 'Ana' tropikal fırtınası nedeniyle Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de en az 46 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 27.01.2022 - 01:55
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    Afrika'da Ana fırtınası: 46 ölü

    Madagaskar Afet Yönetim Ajansının yayınladığı raporda, ülkede geçen haftadan bu yana en az 34 kişinin "Ana" tropikal fırtınası nedeniyle hayatını kaybettiği, yaklaşık 65 bin kişinin de evsiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

    MOZAMBİK'TE 3 BİN EV HASAR GÖRDÜ

    Mozambik Ulusal Yönetim ve Afet Riski Azaltma Enstitüsünden yapılan açıklamada ise tropikal fırtınada 8 Mozambiklinin öldüğü ve 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

    Açıklamada, Mozambik'te 20 binden fazla insanın fırtınadan etkilendiği, 3 binden fazla evin kısmen yıkıldığı ve çok sayıda hastane ile okulda ağır hasar meydana geldiği kaydedildi.

    Afrika da Ana fırtınası: 46 ölü #1

    TOPLAMDA 46 CAN KAYBI VAR

    News 24'ün haberine göre, fırtınanın geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtığı Malavi'de de "Ana" fırtınasında şimdiye kadar en az 4 kişi hayatını kaybetti.

    Böylece, "Ana" tropikal fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükselmiş oldu.

    Afrika da Ana fırtınası: 46 ölü #2

    Afrika da Ana fırtınası: 46 ölü #3

    Afrika da Ana fırtınası: 46 ölü #4

    Afrika da Ana fırtınası: 46 ölü #5


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