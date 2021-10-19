Suda yakaladığı timsahı kısa sürede öldüren fil, kameraya yansıdı.

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda ortaya çıkan görüntü, vahşi yaşamın acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Parkta safari yapan bir grup, fillerden birinin suyun içinde verdiği mücadeleyi kayıt altına aldı.

TİMSAHI ÖLDÜREN FİL

Dev fil, ilk başta yakalayıp etkisiz hale getirdiği timsahı üzerine çıkarak öldürdü.

Timsahı öldürdüğünden emin olmak isteyen fil, darbelerine bir süre daha devam erken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Afrika'da fil, timsahı ezerek öldürdü ViDEO