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    Afrika'da fil, timsahı ezerek öldürdü

    Suda yakaladığı timsahı kısa sürede öldüren fil, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 12:25
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    Afrika'da fil, timsahı ezerek öldürdü

    Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda ortaya çıkan görüntü, vahşi yaşamın acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

    Parkta safari yapan bir grup, fillerden birinin suyun içinde verdiği mücadeleyi kayıt altına aldı.

    TİMSAHI ÖLDÜREN FİL

    Dev fil, ilk başta yakalayıp etkisiz hale getirdiği timsahı üzerine çıkarak öldürdü.

    Timsahı öldürdüğünden emin olmak isteyen fil, darbelerine bir süre daha devam erken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

    Afrika'da fil, timsahı ezerek öldürdü ViDEO

    Afrika da fil, timsahı ezerek öldürdü #1

    Afrika da fil, timsahı ezerek öldürdü #2

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