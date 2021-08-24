Hırsızlık için duvardan atlayarak evin avlusuna giren adam, 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin dakikalarca süren saldırısına direnen hırsızın o anları, kameraya yansıdı.

Afrika kıtasında, nerede yaşandığı henüz belli olmayan bir hırsızlık girişiminin sonu kötü bitti.

Duvardan atlayarak binanın avlusuna giren yüzü kapalı bir hırsız, içerideki 2 pitbull cinsi köpek tarafından fark edildi.

Köpekleri hesaba katmayan hırsız, bir daha geldiği yoldan geri dönemedi.

KÖPEĞE YUMRUKLAR İNDİRMEYE BAŞLADI

Köpekler, hırsızı birçok yerinden ısırarak saldırmaya başladı.

Kurtulmaya çalışan hırsız, can havli ile bir köpeğe gelişigüzel yumruklar indirmeye başladı.

CEKETİNİ ÇIKARARAK KURTULDU

Ceketini çıkararak köpeklerden bir anlığına kurtulan hırsız, etrafa dağılan eşyalarını topladı.

Avluya girdiği duvara tırmanarak çıkmaya çalışan hırsız, yeniden köpeklerin saldırısına uğradı.

Hırsızı arkadan yakalayan köpekler, şahsı yere düşürdü.

Afrika’da, hırsızın pitbull saldırısına uğradığı anlar kamerada



VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETMEDİ

Saldırı süresi boyunca bahçe duvarından bakan vatandaşlar, olaya hiçbir müdahalede bulunmadı.

Dakikalarca süren saldırıda yorgun düşen hırsız, son saldırı ile yerde kalarak köpeklere karşı koyamadı.

Köpeklerin saldırı anları ile hırsızın çırpınışları, saniye saniye kameraya yansıdı.