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    Afrika'da yabani köpek sürüsü, yetişkin bufaloyu avladı

    Vahşi yaşam meraklıları tarafından görüntülenen avda çok sayıda köpek, bufaloyu yere devirmek için uğraş verdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 11:11
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    Afrika'da yabani köpek sürüsü, yetişkin bufaloyu avladı

    Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda yabani köpek sürüsü, yetişkin bufaloyu gözüne kestirdi.

    Parkta safari yapan bir grup, köpeklerle karşı karşıya gelen bufaloyu görüntüledi.

    YABANİ KÖPEKLERİN BUFALOYU AVLAMA ANI

    Köpekler, peşi sıra yetişkin hayvana saldırarak avlamaya çalıştı. Bufalo, bir süre sonra saldırıya karşı koyacak gücünü kaybetti.

    Vahşi yaşamda olan biteni gözler önüne seren görüntünün son derece ender olduğu belirtildi.

    Afrika'da vahşi köpek sürüsü yetişkin bufaloyu avlamayı başardı ViDEO

    Afrika da yabani köpek sürüsü, yetişkin bufaloyu avladı #1

    Afrika da yabani köpek sürüsü, yetişkin bufaloyu avladı #2

    Afrika da yabani köpek sürüsü, yetişkin bufaloyu avladı #3

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