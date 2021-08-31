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- Afrika'da yabani köpek sürüsü, yetişkin bufaloyu avladı
Afrika'da yabani köpek sürüsü, yetişkin bufaloyu avladı
Vahşi yaşam meraklıları tarafından görüntülenen avda çok sayıda köpek, bufaloyu yere devirmek için uğraş verdi.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 11:11
Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda yabani köpek sürüsü, yetişkin bufaloyu gözüne kestirdi.
Parkta safari yapan bir grup, köpeklerle karşı karşıya gelen bufaloyu görüntüledi.
YABANİ KÖPEKLERİN BUFALOYU AVLAMA ANI
Köpekler, peşi sıra yetişkin hayvana saldırarak avlamaya çalıştı. Bufalo, bir süre sonra saldırıya karşı koyacak gücünü kaybetti.
Vahşi yaşamda olan biteni gözler önüne seren görüntünün son derece ender olduğu belirtildi.
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