Afrikalı Hitler: İsim için seçme şansım yoktu

Eski Almanya sömürgesi Namibya'da yerel seçimlerde zafer kazanan Adolf Hitler Uunona, ismini babasının verdiğini ve seçme şansı olmadığını söyledi.

Afrika'nın güneybatısındaki eski Almanya sömürgesi Namibya'daki yerel seçimlerde Adolf Hitler Uunona zafere ulaştı.

Uunona, Nazi lideriyle adaşlığı nedeniyle uluslararası politika yıldızına dönüştü.

Hitler, dikkatlerin üzerine toplanmasına kızgınlığını ifade ederek mercek altına alınmasının adil olmadığını belirtti.

"BEN ONUN GİBİ DEĞİLİM"

Nazi lideriyle herhangi bir şekilde kıyaslanmayı reddederek "Ben onun gibi değilim" diye ısrar eden iktidar partili siyasetçi, diğer yandan muhalefet partilerini itibarını sarsmak için komplo kurmakla suçladı.

"İSMİM YÜZÜNDEN HİTLER'E ÇEKMEDİM"

The Namibian gazetesine konuşan Hitler, "Seçme şansım yoktu, babam bu ismi verdiğinde ben bir bebektim. Adı değiştirmek için yapabileceğim bir şey yok. Babamın bana neden bu adı verdiğini de bilmiyorum. Bu demek değil ki, bende Adolf Hitler'in karakteri var ya da Almanya'nın Adolf Hitler'ine çekmişim. Ben onun gibi değilim." ifadelerini kullandı.