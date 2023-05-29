Afrikalı liderlerden Erdoğan'a kutlama: Türkiye'yle ilişkileri daha ileriye taşımak istiyoruz Etiyopya'dan Togo'ya kadar birçok ülkenin lideri, Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı. Ankara ile ilişkilerin daha da geliştirilmesinin ve dostluğun pekiştirilmesinin önemi vurgulandı.

AA

Afrika kıtasındaki ülkelerin liderlerinden, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye başladı.

Kıta liderleri, ikinci turdaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

İkili ilişkilerin gelişimine vurgu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı dört gözle beklediğini ifade etti.

"Madagaskar-Türkiye iş birliği çok yaşasın"

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, "Madagaskar-Türkiye iş birliği çok yaşasın." mesajı paylaşarak, iki ülkenin birlikte çalışmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Erdoğan'ı en kalbi duygularla tebrik ettiğini ifade eden Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, kendisiyle iki ülke ilişkilerini ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

"Dostluğu büyütmeye gayret edeceğiz"

Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke halkları arasındaki dostluğu büyütmeye gayret edeceklerini kaydetti.

"Tarihi seçim zaferi"

Kenya Savunma Bakanı Aden Duale de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin tarihi olduğuna vurgu yaparak, yeni dönemde kendisine başarılar diledi.