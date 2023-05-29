Türk dünyası, Erdoğan'ın kazandığı cumhurbaşkanı seçimini yakından izledi Erdoğan'ın tekrar göreve gelmesi, Azerbaycan'dan Türkmenistan'a kadar geniş bir coğrafyada ses getirdi.

AA

Türkiye'deki seçim, Batı'da olduğu gibi Doğu'da da yakından takip edildi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha kazandığı cumhurbaşkanı seçimi, Türk dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan, ikinci turu yakından takip etti. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, bu ülkelerin basınında geniş yer buldu.

Azerbaycan'da ilgiyle takip edildi

Türkiye'de halkın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmesi, kardeş ülke Azerbaycan kamuoyunda ilgiyle izlendi.

Sosyal medyada ve basında Azerbaycanlıların öncelikli gündem maddesini seçimin ilk turunda olduğu gibi Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi oluşturdu.

Azerbaycan televizyon kanalları ve haber ajansları, oy verme işlemini ve seçim sonuçlarını Türkiye'de görevlendirdikleri muhabirleri aracılığıyla canlı bağlantılarla izleyicilerine duyurdu. Bazı televizyon kanallarında seçime özel programlarla izleyicilere bilgi aktarıldı.

Kutlamaları paylaştılar

Televizyon kanalları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlar açıklandıktan sonraki konuşmalarını ve Azerbaycan'da yapılan kutlamaları ekranlara yansıttı.

İnternet medyasında Türkiye'deki seçimler ve Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili çok sayıda haber yapıldı ve seçim manşetlere taşındı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) manşetinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajlarına ve Bakü'de yapılan kutlamalara yer verildi.

"Türkiye'nin lideri o oldu"

Yeni Müsavat gazetesinin internet sayfasının iki manşeti, Türkiye'deki seçimlere ilişkin haberlere ayrıldı. Sonuçlar, "Halk seçimini yaptı. Türkiye'nin lideri o oldu" başlığıyla verilirken "Aliyev, Erdoğan'ı kutladı" başlıklı haber de manşette yer aldı.

APA Haber Ajansı, Erdoğan'ın seçim sonrasında yaptığı konuşmayı ve Azerbaycan'dan Erdoğan'a yönelik kutlama mesajlarını manşetine taşıdı. Ajans, Azerbaycan'da yaşayan ve seçimde oy kullanan Türk vatandaşlarının yüzde 53,59'unun Erdoğan'ı desteklediğine ilişkin haberi de manşetten verdi.

Kazakistan

Kazinform haber ajansı, "Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminde kazananın sadece Türkiye olduğunu söyledi" başlığıyla verdiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Üsküdar ilçesinde toplanan vatandaşlara hitap ettiği belirtildi.

Haberde Erdoğan'ın "seçim sonuçlarının hiç kimsenin bu ülkenin kazanımlarına göz dikemeyeceğini bir kez daha gösterdiği" sözlerine atıfta bulunularak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu milletinin teveccühüyle tamamladıklarını söylediği aktarıldı.

Haberde "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibinin 85 milyon vatandaş olduğunu söyledi. Erdoğan, tercihiyle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha kendilerine tevdi eden halkına teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

Kazahstanskaya Pravda gazetesi, Erdoğan'ın seçim zaferini "Recep Tayyip Erdoğan yeniden Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçildi" başlığıyla duyurdu.

Egemen Kazakistan gazetesi, "Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı" başlıklı haberinde, YSK'nın duyurduğu seçim sonuçlarına göre Erdoğan'ın yüzde 52,16 oy ile seçimi kazandığı kaydedildi."

"Türkiye Yüzyılı başladı"

Haberde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik ettiği ifadesine yer verildi.

Tengrinews Haber Ajansı, "Erdoğan, seçimlerden sonra zafer konuşmasında Türkiye Yüzyılı'nın başladığını söyledi" başlıklı haberinde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 320 bin kişiye konuşma yaptığı belirtildi.

Kırgızistan

Ülkenin önde gelen haber ajansı Akipress, Türkiye'deki seçimlerle ilgili haberinde, "Erdoğan, seçimin ikinci turunu kazandı" başlığını kullandı.

Bulak Haber Portalı'nda verilen haberde, "Görevdeki Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sinden fazlasını alarak seçimi kazandı." ifadesine yer verdi.

24.kg haber ajansı, "Türkiye'deki seçimin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan kazandı" başlığını kullandı.

Kanal 7 de "Türkiye'deki seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın önde tamamladığı" aktarıldı.

Özbekistan

Erdoğan'ın seçimde kazandığı zafer, Özbek medyasında da geniş yer buldu.

Ülkenin resmi Özbekistan Haber Ajansı, "Erdoğan, seçim zaferinin ardından 'Türkiye Yüzyılı'nın başladığını duyurdu" başlığıyla yayınladığı haberde, Erdoğan'ın seçim sonrasında konuşmasında değindiği konuları okurlarıyla paylaştı.

Gazeta.uz da Erdoğan'ın seçim zaferini "Yüksek Seçim Kurulu, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimini kazandığını açıkladı" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından yaptığı konuşmada seçimlerde bütün Türkiye'nin kazandığını kaydettiği ve halka demokrasi bayramı için teşekkür ettiği kaydedildi.

"Kun.uz" da seçime ilişkin haberinde, "Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimini kazandığını açıkladı” başlığını kullandı.

Haberde Erdoğan'ın gelecek beş yıl boyunca ülkeyi yöneteceği kaydedilerek, ülkeyi yönetme sorumluluğuna tekrar kendisini layık gören Türk halkına teşekkür ettiği aktarıldı.

Daryo.uz haber portalı da Türkiye’deki seçim sonuçlarını "Erdoğan, resmen Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildi" başlığıyla duyurdu.

Haberde, çok sayıda devlet başkanının Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Türkmenistan

Ülkenin önde gelen haber sitelerinden Atavatan haber portalı, seçim sonuçlarını "Türkiye'nin seçilen Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan" başlığıyla duyurdu.

Türkmen Haber Ajansı (TDH), Salamnews, Türkmenportal, Orient haber portalları da Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiğini aktardı.