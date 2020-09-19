Tel Rıfat bölgesinde hazırlanıp, Zeytin Dalı Harekat bölgesine gönderilen bomba yüklü araç güvenlik güçlerince ele geçirildi.

Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü, siyah renkli bir aracın PKK/PYD-YPG terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde hazırlanan bomba yüklü aracın, Afrin şehir merkezinde güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik bombalı eylemde kullanılmak üzere Zeytin Dalı Harekatı bölgesine gönderildiği bilgisine ulaştı.

TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Afrin'in 8 kilometre doğusundaki Kerfer Cenne'ye bağlı Mezra köyünde bulunduğu belirlenen araç, terk edilmiş halde ele geçirildi.

Afrin’de 75 kilo patlayıcı yüklü araç imha edildi

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan incelemede, aracın koltuk içlerine ve bagaj kısmına gizlenmiş 75 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildiği belirtildi.

İçerisinde 2 cep telefonu düzeneğine bağlı patlayıcı bulunan araç, güvenlik güçlerince imha edildi.



