Dolar
7.5555
0.1166%
Euro
8.9623
0.0938%
Altın
1950.56
0.3276%
Borsa
1111.96
0.117%
G. Altın
473.93
0.468%
Bitcoin
82990.94
0.4052%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Afrin’de 75 kilo patlayıcı yüklü araç imha edildi

    Tel Rıfat bölgesinde hazırlanıp, Zeytin Dalı Harekat bölgesine gönderilen bomba yüklü araç güvenlik güçlerince ele geçirildi.
    • DHA
    • 19.09.2020 - 11:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Afrin’de 75 kilo patlayıcı yüklü araç imha edildi

    Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü, siyah renkli bir aracın PKK/PYD-YPG terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde hazırlanan bomba yüklü aracın, Afrin şehir merkezinde güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik bombalı eylemde kullanılmak üzere Zeytin Dalı Harekatı bölgesine gönderildiği bilgisine ulaştı.

    TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

    Afrin'in 8 kilometre doğusundaki Kerfer Cenne'ye bağlı Mezra köyünde bulunduğu belirlenen araç, terk edilmiş halde ele geçirildi.

    Afrin’de 75 kilo patlayıcı yüklü araç imha edildi

    ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Yapılan incelemede, aracın koltuk içlerine ve bagaj kısmına gizlenmiş 75 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildiği belirtildi.

    İçerisinde 2 cep telefonu düzeneğine bağlı patlayıcı bulunan araç, güvenlik güçlerince imha edildi.

    Afrin’de 75 kilo patlayıcı yüklü araç imha edildi #1

    Afrin’de 75 kilo patlayıcı yüklü araç imha edildi #2

    Afrin’de 75 kilo patlayıcı yüklü araç imha edildi #3

    Afrin’de 75 kilo patlayıcı yüklü araç imha edildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir