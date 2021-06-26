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    Afrin’de bombalı araç sivilleri hedef aldı

    Sivil bir araca yerleştirilen bomba ile siviller hedef alındı. 3 sivil yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 26.06.2021 - 16:34
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    Afrin’de bombalı araç sivilleri hedef aldı

    Terör örgütü PKK/YPD Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde sivilleri hedef almaya devam ediyor.

    Bölgede bombalı araç ile terör saldırısı düzenlendi.

    Sivil bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi ile aralarında 1’i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

    3 kişi saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

    Saldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı.

    “PKK/YPG İLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

    Açıklamaya şu ifadeler not düşüldü:

    “Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

    Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek!”

    Afrin’de bombalı araç sivilleri hedef aldı VİDEO

    Afrin’de bombalı araç sivilleri hedef aldı #1

    Afrin’de bombalı araç sivilleri hedef aldı #2

    Afrin’de bombalı araç sivilleri hedef aldı #3

    Afrin’de bombalı araç sivilleri hedef aldı #4

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