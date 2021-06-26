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Afrin’de bombalı araç sivilleri hedef aldı
- İHA
- 26.06.2021 - 16:34
Terör örgütü PKK/YPD Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Bölgede bombalı araç ile terör saldırısı düzenlendi.
Sivil bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi ile aralarında 1’i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.
3 kişi saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.
Saldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı.
“PKK/YPG İLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK”
Açıklamaya şu ifadeler not düşüldü:
“Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi.
Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek!”
Afrin’de bombalı araç sivilleri hedef aldı VİDEO