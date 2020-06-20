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    Afrin'de bombalı saldırı: 4 yaralı

    Afrin ilçe merkezinde, araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil yaralandı.
    • AA
    • 20.06.2020 - 23:12
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    Afrin'de bombalı saldırı: 4 yaralı

    Zeytin Dalı Harekatı'yla terörde arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde, park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak etti.

    4 SİVİL YARALANDI

    Patlama sonucu 4 sivil yaralandı. Araç kullanılamaz hale gelirken çevrede maddi hasar oluştu.

    Saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

    Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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