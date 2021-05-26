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    Afrin'de bombalı saldırı meydana geldi

    Suriye’nin Afrin ilçesinde araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 18:41
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 18:42
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    Afrin'de bombalı saldırı meydana geldi

    Suriye’de sivillere yönelik bombalı saldırılar devam ediyor. Afrin ilçesinin merkezinde bulunan Rajo Yolu üzerinde araca yerleştirilen bomba patlatıldı.

    Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

    PKK'NIN YAPTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

    Bölgeye gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, patlama nedeni ile çevrede bulunan ev ve işyerleri hasar gördü.

    Saldırıyı terör örgütü PKK’nın düzenlediği düşünülüyor.

    Afrin'de bombalı saldırı meydana geldi VİDEO

    Afrin de bombalı saldırı meydana geldi #1

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