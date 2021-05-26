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Afrin'de bombalı saldırı meydana geldi
Suriye’nin Afrin ilçesinde araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
- İHA
- 26.05.2021 - 18:41
- Güncelleme : 26.05.2021 - 18:42
Suriye’de sivillere yönelik bombalı saldırılar devam ediyor. Afrin ilçesinin merkezinde bulunan Rajo Yolu üzerinde araca yerleştirilen bomba patlatıldı.
Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
PKK'NIN YAPTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Bölgeye gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, patlama nedeni ile çevrede bulunan ev ve işyerleri hasar gördü.
Saldırıyı terör örgütü PKK’nın düzenlediği düşünülüyor.
Afrin'de bombalı saldırı meydana geldi VİDEO