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    Afrin'de patlayıcı yerleştirilen araç infilak etti

    Terör örgütü YPG/PKK tarafından patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu, 3 sivilin yaralandığı duyuruldu.
    • İHA
    • 19.07.2020 - 12:51
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    Afrin'de patlayıcı yerleştirilen araç infilak etti

    Terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde, park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

    3 YARALI

    YPG/PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 3 sivilin yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu belirtilirken, olay yerine giden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Afrin'de patlayıcı yerleştirilen araç infilak etti ViDEO

    Afrin'de patlayıcı yerleştirilen araç infilak etti #1

    Afrin'de patlayıcı yerleştirilen araç infilak etti #2

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