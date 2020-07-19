Terör örgütü YPG/PKK tarafından patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu, 3 sivilin yaralandığı duyuruldu.

Terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde, park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

3 YARALI

YPG/PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 3 sivilin yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu belirtilirken, olay yerine giden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Afrin'de patlayıcı yerleştirilen araç infilak etti ViDEO