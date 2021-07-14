Afrin'de PKK katliamı: Toplu mezar bulundu

Afrin'de şehit merkezinde bulunan meclis binası önünde toplu mezar bulundu. Ekipleri yaptığı kazıda, PKK'lılar tarafından vahşice infaz edilen 35 insanın cansız bedeni ortaya çıktı.

Afrin'de terör örgütü PKK/ YPG'nin bir katliamı daha ortaya çıktı. Şehir merkezinde bulunan meclis binası önünde toplu mezar bulundu.

PKK'LILAR VAHŞİCE KATLETTİĞİ 35 İNSAN CESEDİ BULUNDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler yaptığı kazıda, PKK/YPG terör örgütü tarafından vahşi şekilde infaz edilen 35 insan cesedi, çuvallara geçirilmiş halde toprağa gömülü vaziyette bulundu.

İNFAZIN ZEYTİN DALI HAREKATI'NDAN ÖNCE YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, hava karardığı için kazıya ara verilirken, ceset sayısının artması bekleniyor. İnfazın, Zeytin Dalı Harekatı'ndan bir kaç gün önce yapıldığı belirtildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 4545 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Zeytin Dalı Harekatı, 20 Ocak 2018'de başlayıp, 18 Mart 2018'de sona ermişti. Ve 4545 terörist bu operasyonda etkisiz hale getirilmişti.