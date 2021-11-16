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    Ağdam'da Ermenilerin döşediği mayın patladı: Bir Azerbaycanlı hayatını kaybetti

    Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Ağdam ilinde, Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 16.11.2021 - 04:48
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    Ağdam'da Ermenilerin döşediği mayın patladı: Bir Azerbaycanlı hayatını kaybetti

    Ağdam Savcılığından yapılan açıklamada, Tağıbeyli köyünde tarımsal faaliyette bulunan bir sivilin bastığı mayının patlamasıyla yaşamını yitirdiği bildirildi.

    MAYINLAR 33 CAN ALDI

    2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayınlar nedeniyle 33 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 134 kişi yaralandı.

    Ağdam da Ermenilerin döşediği mayın patladı: Bir Azerbaycanlı hayatını kaybetti #1

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