Ahmed Şara ile Vladimir Putin bir araya geldi

Siyaset arenasında kritik görüşme...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kremlin'de bir araya geldi.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ VARLIĞI GÜNDEMDE

Kremlin, Putin ile Şara'nın, görüşmede Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını ele alacağını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‍liderlerin ekonomik ‍iş birliğini ‍ve Orta Doğu'daki durumu ‍da değerlendireceğini söyledi

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ"

Vladimir Putin, görüşmede yaptığı ilk açıklamada "Suriye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü koruma gerekliliğini yeniden teyit ediyor ve bu konudaki çabalarınızı destekliyoruz.

Fırat'ın doğusunun Şam'a dönmesi önemli bir adımdır." dedi.

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇOK ŞEY YAPILIYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ayrıca "Rusya ve Suriye arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek için çok şey yapılıyor." ifadelerine yer verdi.

Rus lider, sözlerini tebrik mesajıyla tamamlayarak, "Bu gelişmeden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Sizi görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.

"İSTİKRARA KATKISI İÇİN PUTİN'E MÜTEŞEKKİRİZ"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ise, "Suriye'de istikrara katkısı için Putin'e müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Geçmişte yaşanan olaylara vurgu yapan Şara, "Havalimanından Kremlin’e gelirken yol boyunca yoğun kar örtüsünü gördüm ve bu manzara bana tarihten sahneleri hatırlattı.Geçmişte bazı güçlerin Moskova’ya ulaşmak için başlattığı askeri seferleri ve Rus askerlerinin cesareti sayesinde, doğanın da yardımıyla bu girişimlerin nasıl başarısızlığa uğradığını düşündüm.

Bu mübarek toprakların her zaman güven ve esenlik içinde olması için Tanrı’ya dua ediyoruz." şeklinde konuştu.

MOSKOVA'YA İKİNCİ ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti.

Bu ziyaret, Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.