Ahmed Şara: Türkiye ve 3 ülke ile yeni yatırımları görüşüyoruz

Suriye ayağa kalkıyor...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimi konferansına katıldı.

"ÜLKEMİZİ YENİDEN İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

Konuşmasında Suriye'ye dış yatırımları ele alan Şara, "Özellikle ilk altı ayda, ülkeye yaklaşık 28 milyar dolarlık yatırım girdisi sağladık. Suriye, krizden çıktıktan sonra, savaşlar yaşamış ve toparlanamayan ülkelere kıyasla bu konuda öne çıkıyor." dedi.

Ülkesinin kimseye yük olmasını istemediğini vurgulayan Şara, "Ülkemizi kendimiz yeniden inşa etmek istiyoruz." dedi.

Suriye lideri, bunun yardımlarla değil yatırım yoluyla yapılması yolunu tercih ettiklerini ifade etti.

"YENİ YATIRIMLAR İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Şara, Türkiye, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu ülkelerle yeni yatırımlar konusunda da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Şam'ın halihazırda Körfez ülkeleri, Katar ve Suudi Arabistan’ın taahhüt ettiğinden daha büyük yatırımlara yönelik arayışını sürdürdüğü biliniyor.

Dünya Bankası raporuna göre, yıllar süren iç savaş nedeniyle büyük bir yıkıma uğrayan Suriye'nin yeniden inşa maliyetinin en iyi ihtimalle 216 milyar dolar olacağı öngörülüyor.