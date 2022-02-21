Airbus, A380’in 500 parçasını açık artırmada satacak

Uçağa ait yüzlerce parça, haziran ayında düzenlenecek açık artırmayla satışa sunulacak. Listede koltuktan merdivene çeşitli ürünler yer alıyor.

Hollanda merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, A380 tipi yolcu uçağıyla ilgili karar aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, çoğu Emirates Hava Yolları tarafından 2008-2020 yılları arasında kullanılmış ikonik geniş gövdeli A380 MSN13 model uçağa ait 500 parçanın, 23-25 Haziran tarihlerinde açık artırmayla satılacağı belirtildi.

SATIŞA ÇIKARILACAKLAR LİSTESİ

Açık artırmanın çevrim içi ve yüz yüze olarak yapılacağı, uçak koltuğu, ekipmanlar, merdivenler, yiyecek arabası, kokpit kaçış halatı gibi birçok maddeyi içerdiği ifade edilen açıklamada, satıştan elde edilecek gelirin büyük kısmının Airbus Vakfı ile AIRitage Vakfı'na bağışlanacağı aktarıldı.

FİLODAN ÇIKARILDI

Fransız hava yolu şirketi Air France-KLM, koronavirüs salgının hızla yayıldığı 2020 yılında, işletme maliyeti yüksek büyük uçaklardan Airbus A380 ile Boeing 747’yi filosundan çıkarmıştı.

Katar Hava Yolları da aynı şekilde, salgınının yolcu sayısında büyük düşüşe yol açması nedeniyle Temmuz 2020’de filosundaki Airbus 380’lerin uçuşunu durdurmuştu.