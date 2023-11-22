Airbus, Almanya'nın tavrından rahatsız: Türkiye'ye Eurofighter verilmesini istiyorlar Eurofighter üretimine öncülük eden Airbus, Türkiye ile anlaşmanın ilerletilmesini bekliyor. Anlaşmanın olumsuz sonuçlanmasının büyük bir geri tepme olacağı, bazı fabrikalarda ışıkların sönebileceği vurgulandı.

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Türkiye, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almayı planlıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için çalışıyorlar." dedi.

Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şansölyenin Eurofighter konusuna hiç girmediğini söyledi.

Erdoğan: Vermezlerse çalacağımız kapı çok

Erdoğan, "Yani 'veririz vermeyiz' noktasında yorum yapmadı. Biz zaten cevabımızı açık bir şekilde verdik. Bu uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok? Çok." ifadelerini kullandı.

Airbus anlaşmanın ilerlemesini istiyor

İngiltere merkezli Middle East Eye, satış konusuna aşina bir Alman kaynağa dayandırdığı haberinde, "Airbus'ın, anlaşmayı ilerletmek için Almanya Başbakanlığı ile çoktan lobi çalışması yapmış olması gerekiyor." diye yazdı.

Scholz'un koalisyonundaki Yeşiller Partisi'nin Türkiye'ye her türlü ihracata karşı çıktığı, fakat Başbakanlık ve Scholz'un ise pragmatik davrandığı kaydedildi.

Anlaşmanın, çıkmaza girmesi durumunda, bu satışa karşı olması muhtemel olan Şansölye Yardımcısı Robert Habeck ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock gibi Yeşiller üyesi isimlerin de yer aldığı Federal Güvenlik Konseyi'nin önüne geleceğine dikkat çekildi.

Bu riski bir daha göze alamazlar

Söz konusu kaynak, bu riske işaret ederek şöyle dedi:

Almanya, dünya çapındaki rakiplerinin ürünlerini Fransızların yaptığı gibi 'Almansız' olarak satma riskini bir kez daha göze alamaz.



İtalya, İspanya ve İngiltere gibi Avrupalı ortaklar gelecekte Almanya'nın endüstriyel üretimi olmadan silah üretmeyi tercih edebilir.

Büyük geri tepme olur

Söz konusu kaynak, böyle bir durumun olumsuzluklar barındırdığının altını çizdi:

Scholz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Avrupa'daki savunma sanayii üssünü güçlendirme yönündeki açıklamaları da dikkate alındığında bu büyük bir geri tepme olur. Avrupa'nın sanayi üssü Airbus değilse nedir?

Airbus fabrikalarında ışıklar sönebilir

Öte yandan Airbus'ın 2030 yılına kadar daha fazla sipariş alması gerektiği, aksi takdirde şirketin bazı fabrikalarında "ışıkların sönebileceği" ihtimali paylaşıldı.

Airbus, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya olmak üzere dört uluslu konsorsiyum adına Eurofighter üretimine liderlik ediyor.