Akdeniz'de yeni göreve hazırlanan Abdülhamid Han gemisi, Yunanistan'da gündem oldu Sondaj gemisi, Yunan basınında manşetleri yeniden meşgul etmeye başladı. Geminin, Atina'da alarma neden olduğu belirtildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Akdeniz'de yeni görev için hazırlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gemi için "Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor." dedi.

Akdeniz'de hak iddia eden Yunanistan, sondaj gemisiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Proto Thema: Yunanistan'da alarm

Proto Thema gazetesi, "Abdülhamid Han gemisi Akdeniz'e geri döndü." diye yazdı.

Haberde, söz konusu geminin, geçen yıl Doğu Akdeniz'deki görevi nedeniyle Atina'da alarma neden olduğu hatırlatıldı.

Capital: Akdeniz'e açılacak

Capital adlı internet sitesi, Türk yüzer sondaj kulesi Abdülhamid Han'ın, Doğu Akdeniz'e açılacağını okurlarına duyurdu.

Geminin şu anda Türkiye'nin güneyindeki Mersin ilinin Taşucu Limanı açıklarında olduğu belirtildi.

SKAI: Türkiye daha da güçlendi

Gemiyle ilgili bir habere de SKAI televizyonu imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dördüncü sondaj gemisinin adını Abdülhamid Han olarak belirlediği hatırlatıldı.

Türkiye'nin bu gemiyle daha da güçlendiğine ilişkin Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya işaret edildi.

Mersin açıklarında bekliyor

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, yeni görevi öncesi Mersin'in Taşucu Limanı açıklarında bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos 2022'de yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han, Yörükler-1 ve Taşucu-1 kuyularındaki sondajın ardından bakım ve ikmal işlemleri için döndüğü Taşucu Limanı'nın açıklarında demirledi.

Sefer öncesi son hazırlıklar

Görevde 1 yılını tamamlayan gemide, Akdeniz'de çıkacağı yeni sefer öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

İşlemlerin tamamlanmasın ardından gemi yeni görev yerine hareket edecek.

Abdülhamid Han, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun "en güçlüsü" olarak öne çıkıyor.

"Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle demişti:

Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun.