Akıncı TİHA, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı

Yunanistan'dan çeşitli medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Akıncı TİHA törenini gündeme taşıdı. İHA teknolojisinde Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ettiği kaydedildi.

Ürettiği İHA ve SİHA'larla yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda etkili sonuçlar alan Türkiye, insansız hava aracı teknolojisini Akıncı TİHA ile bir adım öne taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorlu'da katıldığı Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat Töreni, Yunan basınında geniş yer buldu.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GÜNDEMDE: TÜRKİYE'NİN RIZASINI ARAYACAKLAR

Kathimerini gazetesi, Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmada kullandığı "Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak." şeklindeki ifadeye dikkat çekti.

"TÜRKİYE GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR"

Erdoğan'ın, Akıncı'nın "bölgede ve dünyada huzurun, güvenin, barışın ve adaletin tesisi için samimi gayret gösteren Türkiye'nin gücüne güç katacağını" vurguladığı aktarıldı.

"TÜM DÜNYA TARAFINDAN TANINIYOR"

Proto Thema da Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı ile birlikte Türkiye'nin, bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri haline geldiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk savunma sanayiinin özellike insansız hava aracı yapımı noktasındaki potansiyelinden övgüyle söz ettiği belirtildi.

Erdoğan'ın "Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinde savunma sanayimiz başrol oynadı. İHA teknolojilerinde ulaştığımız seviye, tüm dünya tarafından tanınan savunma yeteneklerimizin başarısını simgeliyor." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Erdoğan'ın TİHA'yı imzaladığı an ve TİHA'ların etrafını saran Baykar Savunma çalışanlarının kalabalık görüntüsü, Yunan halkına aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA’yı imzaladı ViDEO