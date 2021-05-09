Akkuyu NGS çalışanları, Rusça şarkı söyleyerek klip çekti

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olma yolunda yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin çalışanları, “Hayatta Sahip Olduğum Her Şey” adlı Rusça şarkıya klip çekti.

Mersin'de inşası devam eden ve Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için geri sayım sürüyor.

11 binin üzerinde çalışan istihdam edilen projede, Akkuyu NGS çalışanları, kamera karşısına geçti.

"Hayatta sahip olduğum her şey" adlı Rusça şarkıya çalışanlar tarafından klip çekildi.

TÜRKİYE'YE ARMAĞAN EDİLDİ

Şarkıyı seslendiren çalışanlar, hazırlanan klibi santral inşaatında büyük bir özveriyle görev yapan binlerce çalışana ve Türkiye'ye armağan etti.

Klipte, birlik mesajı verilerek Türkiye ve Rusya'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve dünyadaki en büyük inşaat sahası haline gelen dev projenin önemi vurgulandı.

YAPIMCILIĞINI TİMUR VEDERNİKOV ÜSTLENDİ

Klipte, Akkuyu NGS çalışanlarının görüntülerinin yanı sıra sahadan görüntülere de yer verildi.

Videonun yapımcılığını ve ses mühendisliğini Rusya vatandaşı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve yapımcı olan Timur Vedernikov yaptı.

“İŞİMİZİ GERÇEKTEN SEVİYORUZ”

Akkuyu NGS sahasında çekilen video klibin tanıtımında çalışanların projeye olan bağlılıklarının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"İşimizi gerçekten seviyoruz. Bu şarkıyı çok profesyonelce icra etmesek bile, bu oldukça kabul edilebilir, çünkü mesleğimiz inşa etmek, ama yürekten şarkı söylüyoruz. Bu, onlarca yıldır farklı mesleklerden, milletlerden ve kültürlerden insanları bir araya getiren projeye olan sevgimizdir ve gerçekten, hayatta sahip olduğumuz her şey bizim işimiz."





“ÜLKELERİMİZİN REFAHINI KATKI SAĞLAYAN BU PROJEYİ ONURLANDIRMAK İSTİYORUZ”

Akkuyu Nükleer A.Ş Nükleer Düzenleme Kurumu ile İlişkiler Direktörü Ahmet Çelik, böyle bir ekibin parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirttiği açıklamasında şu sözleri kaydetti:

"Şarkı söylemek belki de yapmayı tercih ettiğim son şeylerden biri. Ancak doğru ve iyi bir şey yapmayı ve bunu tutkuyla gerçekleştirmeyi hedeflediğinizde yaptığınız iş tutku ve sevgiye dönüşür. Başta 'şarkı söylemeye hazır mısın?' dediklerinde biraz gergindim ama farklı mesleklerden, milletlerden ve kültürlerden oluşan böylesine harika bir ekibin parçası olmak hem beni hem çalışma arkadaşlarımı çok iyi ve gururlu hissettirdi.

Şarkıda da söylediğimiz gibi 'dünya hiç de basit değil ama her günün bir neşesi var ve bu hayatta sahip olduğumuz her şeydir' Biz de bunu bilerek ve bu amaçla birlikte çalışarak ülkelerimizin refahına katkı sağlayan bu projeyi onurlandırmak istiyoruz."





İNŞAAT VE MONTAJ İŞLERİ TÜRK FİRMALARINDA

Akkuyu sahasındaki tüm inşaat işleri ve altyapı geliştirme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut düzenlemeleri ve yasaları ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) nükleer santralin tüm inşaat ve işletme dönemi için yaptığı öneriler uyarınca gerçekleşmekte.

Proje kapsamında kullanılan yüksek teknoloji ürünü ekipmanların inşaat ve montaj işleri de Türk firmaları tarafından yapılmakta.

TÜRK UZMANLARDAN OLUŞACAK

Akkuyu NGS, Rus yapımı son teknoloji VVER-1200 reaktörlerle donatılmış, toplam 4800 megavat kapasiteli dört güç ünitesini içeriyor.

İnşaatın tamamlanmasının ardından Akkuyu NGS'nin yılda yaklaşık 35 milyar kilovat saat elektrik üretmesi planlanıyor.

Santralin işletmeye alınmasının ardından çalışanların büyük bölümü de Türk uzmanlardan oluşacak.

TEMİZ ENERJİ ELDE ETMEDE UMUT VERİYOR

Dünya çapında nükleer santrallerin inşa edilmesi ve işletilmesi; uzun vadeli sürdürülebilir elektrik arzı, kirlilikte dikkate değer düşüşler sağlama, iklim değişikliğiyle mücadele için gereken sıfır karbon emisyonlu temiz enerji elde etme konusunda umut veriyor.

EKONOMİK REFAH HEDEFLENİYOR

Akkuyu NGS'nin inşa edilmesi ile Mersin bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'ye büyük katkılar sağlaması ve ekonomik refah getirmesi hedeflenirken; şantiyede ve çevredeki yerel alanlarda çalışan insanların hayatlarını zenginleştirmeyi, eğitim, altyapı, ticari kalkınma ve sosyal ve ekonomik açıdan fayda sağlanması amaçlanıyor.