Aktivist Greta Thunberg Sumud Filosu'ndan paylaştı: Bu gece İsrail tarafından tutuklanacağız

Dünyanın takip ettiği yolculukta hareketli dakikalar...

Gazze'ye iyice yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nda gergin anlar yaşanıyor.

İSRAİL GEMİLERİ FİLOYA YAKLAŞTI

Filonun sosyal medya hesabındaki paylaşımında, radarlarında 20'den fazla kimliği belirsiz geminin tespit edildiği ve bu gemilerin, filoya yalnızca 3 deniz mili uzaklıkta bulunduğu aktarıldı.

Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU GECE İSRAİL TARAFINDAN TUTUKLANACAĞIZ"

Öte yandan filoda yer alan isimlerden biri olan dünyaca ünlü aktivist Greta Thunberg'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Gemiden bir video açıklamada bulunan Thunberg paylaşımında, "Bu gece İsrail tarafından tutuklanacağız. İsrail hesap vermeli" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NUN AMACI

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor.

Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.