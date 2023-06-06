Al Jazeera, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin Körfez'le ilişkilere etkisini analiz etti Erdoğan'ın tekrar göreve gelmesinden sonra Körfez'le karşılıklı yatırımların artması bekleniyor. Büyük miktarda yatırımın kilidinin açılacağına dikkat çekilerek, "Türkiye, kendisini finans ve iş merkezi olarak sunuyor" denildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilerek halk tarafından göreve getirilmesi, dünyada konuşulmaya devam ediyor.

Katar merkezli Al Jazeera, "Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, Türkiye-Körfez ilişkileri açısından ne anlama geliyor?" başlıklı bir analize imza attı.

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bölgesel liderlerle kişisel bağlarının yanı sıra ekonomik ve savunma anlaşmalarının ikili ilişkileri geliştireceği belirtildi.

Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Körfez'de memnuniyetle karşılandı

28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan ile ilgili gelişmenin, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılandığına işaret edildi.

Bu tablonun, sürece süreklilik duygusu katacağı, Ankara ile blok ve altı üyesi arasındaki ilişkileri güçlendireceğinin altı çizildi.

İlk tebrik eden Al Sani

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden ilk yabancı devlet başkanı olduğu ifade edilerek şöyle denildi:

Körfez liderleri hızla aynı şeyi yaparak Türkiye ile bağları güçlendirme isteklerini dile getirdiler. Erdoğan'ın, KİK üyelerinin Türkiye'nin dış politika gündeminde ne kadar önemli olduğunun bir yansıması olarak yakında Körfez'i ziyaret etmesi bekleniyor.



Bugünden 2028'e kadar, KİK ülkeleri Ankara ile ilişkilerinde işlerin her zamanki gibi olmasını bekleyebilirler.

Kılıçdaroğlu seçilseydi...

Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin birçok Körfez yetkilisini "rahatlattığı" belirtilerek, "Çünkü rakibi Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin KİK'e yönelik dış politikasını çıkarlarını baltalayacak şekilde muhtemelen değiştirmiş olacaktı." denildi.

Büyük miktarda yatırımın kilidi açılacak

Ankara'nın KİK ülkeleri ile ekonomik, siyasi ve güvenlik bağlarına büyük değer vermeye devam edeceği, daha yakın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)-Türkiye ekonomik bağlarının, iki ülkeye, her iki ekonominin de büyümesine yardımcı olabilecek büyük miktarda yatırımın kilidini açma fırsatları sağlayacağı vurgulandı.

Erdoğan'ın tekrar göreve gelmesinden birkaç gün sonra, Türkiye ve BAE'nin, ikili ticaretlerini önümüzdeki 5 yıl içinde 40 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen bir iş birliği anlaşmasını onayladığı kaydedildi.

Türkiye kendisini finans ve iş merkezi olarak sunuyor

Yatırım alanındaki gelişmeye ilişkin şu tespitlere yer verildi:

Türkiye, Körfez yatırımcılarının farklı sektörlere yatırım yapmaları için kendisini bir finans ve iş merkezi olarak sunuyor. Türkiye'ye yatırım, Suudi Arabistan ve BAE gibi KİK ülkeleri arasında rekabet görebileceğimiz alanlardan biri olabilir.

Ankara ile daha derin bağların ekonomik önemi

Körfez ülkeleri için Türkiye ile daha derin bağların, ekonomik çeşitlendirme açısından önem arz ettiği ifade edilerek, Türk şirketlerinin, eğlenceden turizme ve gıda üretimine kadar pek çok sektörde, KİK ülkelerinin hidrokarbonlara olan bağımlılıklarından kurtulmalarına yardımcı olmada önemli bir rol üstlenebileceğine dikkat çekildi.

50 milyar dolarlık proje görüşmesi

Söz konusu analizin devamında şunlar aktarıldı:

Türk firmaları, özellikle inşaat sektöründe, uzun süredir Körfez pazarlarına girerek havalimanlarından otoyollara, stadyumlardan yüksek binalara kadar mega projelerin büyümesine katkıda bulundu.



Yaklaşık 80 Türk inşaat şirketini temsil eden bir grup yönetici, Suudi Arabistan'daki 50 milyar dolarlık potansiyel projeler hakkında görüşmek üzere Ankara'da Saudi Aramco ile bir araya geldi.

Türk savunma sanayii vurgusu

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 stratejisinin önemli bir ayağını savunma sektörünün oluşturduğu bildirildi.

Türkiye'nin gelişmekte olan savunma sanayisinin bu vizyona entegre edilebileceği anlatılarak şöyle denildi: