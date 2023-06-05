Bloomberg: Hakan Fidan, Arap dünyasıyla buzları eritmeye çalışacak ABD merkezli yayın organı, daha önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika konusunda adımlar atan Dışişleri Bakanı Fidan'ın, bu yönde ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.

Fidan, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan, milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim." dedi.

ABD basınında Fidan analizi

ABD merkezli Bloomberg, Fidan'ın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı döneminde üstlendiği görevlere atıfta bulunarak, "Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı, Arap dünyasıyla buzları eritmeye çalışacak." diye yazdı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çabalarını hızlandıracak

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın, MİT Başkanı olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika konusunda adımlar attığı belirtildi.

Konuya yakın kaynaklara işaret edilerek, Fidan'ın söz konusu bölge ile ilişkiler kurma çabalarını hızlandırmasının beklendiği aktarıldı.

Gizli görüşmeler yürütüyordu

Fidan'ın, önceki görev süresi boyunca Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Suriye gibi ülkelerle diplomatik ilişkileri geliştirmek üzere gizli görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

54 yaşındaki Fidan'ın, Çavuşoğlu'nun yerini alarak "modern Türkiye'nin kuruluşundan bu yana askeri geçmişe sahip ikinci dışişleri bakanı" olduğu ayrıntısı da haberde yer aldı.