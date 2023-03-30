Al-Monitor: Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce olmadan kazanamaz İnce'nin aldığı oyların çoğunun muhalefet tabanından geldiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun, kazanma şansını artırmak için İnce'nin desteğine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi.

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CHP Genel Başkanı ve 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi cepheyi genişletmek istiyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs'ta düzenlenecek.

"Kazanma şansını artırmak istiyor"

Kılıçdaroğlu, oy bölünmesinin önüne geçmek için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret ederek cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini istedi.

ABD merkezli Al-Monitor, "Kemal Kılıçdaroğlu kazanabilir mi?" başlıklı haberinde, İnce ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun, kazanma şansını artırma peşinde olduğunu yazdı.

Milliyetçi oylarda HDP ve İnce ayrıntısı

HDP'nin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına üstü kapalı destek verdiği ancak bu hamlenin, 6'lı masanın milliyetçi destekçilerini "yabancılaştırma" riskini taşıdığı belirtildi ve şöyle denildi:

Milliyetçi eğilimleriyle tanınan İnce'nin ittifaka dahil olması bu tür riskleri savuşturabilir. Kamuoyu yoklamaları, (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ve iktidardaki AK Parti'nin çok fazla ağırlığı olduğunu gösteriyor.

"Oylarının çoğu muhalefet tabanından geliyor"

CHP Lideri'ni kapıda karşılayan Muharrem İnce, ortak basın toplantısının ardından Kılıçdaroğlu'nu "Hoş geldiniz, güle güle" ifadeleriyle uğurlarken, bu tavır siyasetin gündemine oturdu.

Öte yandan, anketlere göre İnce'nin aldığı oyların çoğunun muhalefet tabanından geldiği hatırlatıldı.

'Siyasi kazanımlar karşılığında çekilebilir' iddiası

İnce'ye yakın bir kaynağa işaret edilen haberde, Memleket Partisi Lideri'nin "altılı ittifaktan bazı siyasi kazanımlar karşılığında adaylıktan çekilmeye yakın" olduğu ileri sürüldü.

Görüşme sonrası karşılıklı mesajlar

Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber, birlikte olmaya çalışıyoruz." demişti. Muharrem İnce ise şu karşılığı vermişti: