Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye çağrı! Adaylıktan çekilmezsen Millet İttifakı kaybedecek

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Son günlerin en önemli gündem konularından birisi siyaset ve sanatçı ilişkisi.

100 bin imzayı toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etti.

Oylar bölünür korkusu yaşayan muhalefetin ise tek gündem maddesi Muharrem İnce'nin adaylığı.

Bu süreç devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında, "sözde sanatçılar" ifadesini kullandı.

Fazıl Say, Genco Erkal, Gonca Vuslateri, Şahan Gökbakar gibi birçok sanatçı, Muharrem İnce'nin bu sözlerine tepki gösterdi.

Am bazı sanatçılar ise Muharrem İnce'nin adaylıktan dönmesi için resmen yakarış gösteriyor.

Sanatçı Müjdat Gezen, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye seslendi.

Cumhuriyet gazetesinde mektubunu paylaşan Müjdat Gezen, Muharrem İnce'nin adaylıktan vazgeçmemesi halinde seçimlerin ikinci tura kalacağını belirtti.

Müjdat Gezen'in bugün yayınlanan "İnce'ye açık mektup" başlıklı yazısı şu şekilde:

Sevgili Muharrem İnce...



Seni gerçekten sevdiğimi bilirsin. Bir kere içtensin, samimisin. Öğretmensin. Düşündüm taşındım, sana bu mektubu “Yazayım mı, yazmayayım mı” diye. Sonunda senin dürüstlüğüne olan inancım ağır bastı. Ve yazmaya karar verdim.



Bildiğin gibi okulumda yedi yaşından, yetmiş yaşına kadar öğrencim var. Toplam 700 civarında. Bunları velileriyle çarptığın zaman, oldukça kalabalık bir kitle oluşuyor. Hemen hemen tamamının fikri şu ki sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek. Seçim ikinci tura kalacak. Ve Erdoğan’ın istediği olacak. Oysa tanıdığım kadarıyla, sen iyi bir demokratsın. Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir. Türkiye kritik bir dönemeçte. Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor.



Değerli kardeşim bundan sonrası tamamen sana ait.



Her iki durumda da yolun açık olsun.



Sevgi ve saygılarımla...