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    Alain Robert, Paris'te gökdelene tırmandı

    Çıplak elleriyle yüksek yapılara tırmanmasıyla tanınan Robert, son denemesini 187 metrelik kulede gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 09:51
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    Alain Robert, Paris'te gökdelene tırmandı

    "Örümcek Adam" diye bilinen Alain Robert, Fransa'da yeni bir tırmanışa imza attı.

    Genellikle tek başına yaptığı tırmanışlarla bilinen Robert, bu kez başkent Paris'teki aktivitesinde 3 kişiyle birlikte hareket etti.

    PARİS'TE DEV GÖKDELENE TIRMANIŞ

    187 metrelik gökdelene tırmanan Robert ve arkadaşları, en tepeye ulaştıklarında birbirlerine sarılarak kutlama yaptı.

    Ekipmansız yapılan tırmanışın ardından Robert, polisler tarafından "başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan" gözaltına alındı.

    AYNI KULEYE 11'İNCİ KEZ ÇIKTI

    Son tırmanış, 59 yaşındaki Fransızın söz konusu kuledeki 11'inci girişimi olarak kayıtlara geçti.

    Alain Robert, Paris'te gökdelene tırmandı ViDEO

    KORONAVİRÜS SAĞLIK KARTINA TEPKİ GÖSTERDİ

    Alain Robert, kuleye tırmanışının koronavirüs sağlık kartına karşı olduğunu söyledi. Robert, "Herkesi rahatsız eden sağlık kartına karşı bir tırmanış yaptım. Bu kart, temel özgürlüklere saldırı." dedi.

    Robert, 100'den fazla gökdelene ve diğer kentsel anıtlara çıplak elleriyle, genellikle ekipmansız ve izinsiz tırmanmasıyla biliniyor.

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