Albert Einstein'in lise karnesi paylaşıldı

Nobel kurumu, Einstein'in 17 yaşındayken aldığı karneyi takipçileriyle paylaştı. 1896 tarihli karnedeki notlar dikkat çekiyor.

Ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'in 1896 tarihli lise karnesi ortaya çıktı.

Nobel Ödüllerini veren kurumun Twitter adresinden yapılan paylaşımda Einstein'in karnesine yer verildi.

EINSTEIN'İN KARNESİ

Einstein'in matematik dersinde kötü olduğu söylentilerine de paylaşımla yanıt verilmiş oldu.

Fizikçinin lise karnesini paylaşan kurum, "Yaygın efsanenin aksine, Albert Einstein matematikte iyiydi." açıklamasını yaptı.

NOTLARINI ALDIĞI GÜN ÇEKİLDİ

Açıklamada, "Bu sertifika Einstein'a 17 yaşında verildi. Puanlamada 6 = en yüksek, 1 = en düşük not. Fotoğraf, 1896'da notlarını aldığı gün çekildi." denildi.

Karnede Einstein'in matematik notunun 6 olduğu görülüyor.