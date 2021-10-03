Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
418.030
0.84%
EXEN Coin
19.99
-0.05%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Albert Einstein'in lise karnesi paylaşıldı

    Nobel kurumu, Einstein'in 17 yaşındayken aldığı karneyi takipçileriyle paylaştı. 1896 tarihli karnedeki notlar dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Albert Einstein'in lise karnesi paylaşıldı

    Ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'in 1896 tarihli lise karnesi ortaya çıktı.

    Nobel Ödüllerini veren kurumun Twitter adresinden yapılan paylaşımda Einstein'in karnesine yer verildi.

    EINSTEIN'İN KARNESİ

    Einstein'in matematik dersinde kötü olduğu söylentilerine de paylaşımla yanıt verilmiş oldu.

    Fizikçinin lise karnesini paylaşan kurum, "Yaygın efsanenin aksine, Albert Einstein matematikte iyiydi." açıklamasını yaptı.

    NOTLARINI ALDIĞI GÜN ÇEKİLDİ

    Açıklamada, "Bu sertifika Einstein'a 17 yaşında verildi. Puanlamada 6 = en yüksek, 1 = en düşük not. Fotoğraf, 1896'da notlarını aldığı gün çekildi." denildi.

    Karnede Einstein'in matematik notunun 6 olduğu görülüyor.

    Albert Einstein in lise karnesi paylaşıldı #1

    Albert Einstein in lise karnesi paylaşıldı #2

    Albert Einstein in lise karnesi paylaşıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir