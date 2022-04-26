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- Alec Baldwin’in silahı ateşlediği sahnenin görüntüleri
Alec Baldwin’in silahı ateşlediği sahnenin görüntüleri
- 26.04.2022 - 17:32
- Güncelleme : 26.04.2022 - 17:44
ABD'li aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu.
Aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.
Baldwin, olaydan sonra ilk defa ABC televizyonunda röportaj vermiş, “Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem.” demişti.
Görüntüler yayınlandı
Hollywood yıldızının görüntü yönetmenini ‘yanlışlıkla’ öldürdüğü anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.
Soruşturmayı yürüten Santa Fe Şerif Ofisi tarafından yayınlanan görüntülerde, Hutchins’in ölmeden önceki son anlarının yanı sıra Baldwin’in silahı çektiği anlar ile kazanın yaşandığı sahnenin çekimleri bulunuyor.
Santa Fe Şerif Ofisi, sağlık ekiplerinin göğsünden vurulan Hutchins'e müdahale ettiği anlarla birlikte Baldwin’in polise verdiği ilk ifadenin görüntülerini de yayınladı.
Alec Baldwin’in silahı ateşlediği sahnenin görüntüleri VİDEO
“Silahta mermi olmaması gerekiyordu”
Baldwin’in ifadesinde “Prova yapıyorduk, silah boş olmalıydı. Silahta mermi olmaması gerekiyordu. Yavaşça silahı çektim, bam. İkisi de yere düştü. Yönetmen çığlık atmaya başladı, ‘Aman tanrım’ diyordu.” dediği anlar da görüntülerde yer alıyor.
Ünlü aktörün silaha mermiyi kimin yerleştirdiğini bilmediğini de polise anlattığı belirtiliyor.