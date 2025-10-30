Aleksandar Vucic: Suriye, Kosova'yı tanıma kararını Ankara’nın etkisiyle aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UNESCO Genel Konferansı için bulunduğu Özbekistan’ın Semerkant kentinde basın mensuplarına konuşan Vucic, Suriye’nin Kosova’yı resmen tanımasının sürpriz olmadığını söyledi.

Suriye’de Esad sonrası dönemde Türkiye'nin etkisinin arttığını ileri süren Sırbistan lideri, “Suriye’den gelen tanıma, beklenen bir haber. Beşar Esad iktidardayken onun özgürlükçü yaklaşımının ne kadar önemli olduğu açıktı. Şimdi bölgede Türkiye gibi kilit ülkelerden birinin büyük nüfuzu altında olan biri göreve geldiğinde, bunun beklenen bir durum olduğunu fark etmekte fayda var” ifadelerini kullandı.

"RİYAD'DA İMZALANMASI TESADÜF DEĞİL"

Suriye’nin tanıma kararının Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da imzalanmasına da dikkat çeken Vucic, “Bu tercih tesadüf değil” dedi. Sudan’ın da kısa süre önce Kosova’yı tanıdığını hatırlatan Vucic, iki ülkenin karar sürecinin benzerlik gösterdiğini savundu.

Sudan’ın iç savaş ortamına dikkat çeken Vucic, “Sudan’da kimin ne yaptığı belli değil. Orada Kosova’nın tanınmasına karşı çıkan güçlerin kazanacağına inanıyorum. Ancak Suriye’de her şey beklediğimiz gibi gerçekleşti. Talimat alıyorlar ve uyguluyorlar” diye konuştu.

"BU BİR MARATON"

Kosova meselesinin uzun soluklu bir süreç olduğunu kaydeden Vucic, “Bu 50 metrelik koşu değil, bir maraton. Topraklarımızı bizden almak isteyen dünyanın en güçlü devletleriyle mücadele ediyoruz. Buna rağmen oldukça iyi dayanıyoruz” dedi.

KOSOVA'YI TANIYAN ÜLKE SAYISI 120 OLDU

2008’de bağımsızlığını ilan eden Kosova, Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinin büyük bölümü tarafından tanınıyor. Suriye’nin de listeye eklenmesiyle Kosova’yı tanıyan ülke sayısı 120’ye ulaştı.

Ekim ayında Türk savunma şirketlerinin Kosova’ya binlerce kamikaze İHA satışı gerçekleştirmesi, Belgrad yönetiminin tepkisine yol açtı, Vucic Türkiye’yi Osmanlı dönemine atıfta bulunarak “yeniden genişleme hedefi” ile suçladı.

TÜRKİYE'Yİ OSMANLI İMPARATORLUĞU HAYALİ KURMAKLA SUÇLADI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kosova'ya binlerce kamikaze insansız hava aracı teslim etmesini kınayarak, bunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu söyledi.

Vucic, kamikaze İHA sevkiyatının ardından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi, Batı Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmakla ve “Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal etmekle” suçladı.

Priştine'nin silahlanmasının ve Türkiye'nin tedarikçi konumda olmasının BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararının ihlali olduğunu söyleyen Vucic, "Artık Türkiye'nin Batı Balkanlar'da istikrar istemediği ve Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmak istediği tamamen açıktır. Sırbistan küçük bir ülke, ancak mesajı iyi anladık" dedi.