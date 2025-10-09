Aleksandar Vucic: Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu hayalleri kuruyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Çarşamba günü Kosova'ya binlerce kamikaze insansız hava aracı teslim etmesini kınayarak, bunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu söyledi.

Vucic, kamikaze İHA sevkiyatının ardından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi, Batı Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmakla ve “Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal etmekle” suçladı.

"MESAJI İYİ ANLADIK"

Priştine'nin silahlanmasının ve Türkiye'nin tedarikçi konumda olmasının BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararının ihlali olduğunu söyleyen Vucic, "Artık Türkiye'nin Batı Balkanlar'da istikrar istemediği ve Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmak istediği tamamen açıktır. Sırbistan küçük bir ülke, ancak mesajı iyi anladık" dedi.

BAYKAR ÜRETİMİ İHALAR KOSOVA'YA TESLİM EDİLDİ

Kosova Başbakan Kurti 8 Ekim Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Binlerce Skydagger kamikaze ihaların bulunduğu konteynerler, bugün Priştine Adem Jashari Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Kosova Güvenlik Gücü’nün (FSK) onlarca askeri şimdiden bunların kullanımı konusunda eğitildi. Sözleşme, geçen yılın aralık ayında, Skydagger üreticisinin ana şirketi olan tanınmış Türk Baykar şirketiyle imzalandı.” ifadelerine yer verdi.

PLANLANANDAN 3 AY ERKEN SEVKİYAT

Söz konusu İHA'ları planlanandan 3 ay önce teslim aldıklarına dikkati çeken Kurti, “Bizim tedarik ettiğimiz, RTF (Ready to Fly) tipi FPV olarak da bilinen bu kamikaze İHA'lar, düşmanın hareketli ve sabit hedeflerini vurmak amacıyla patlayıcılarla donatılmış İHA'lardır.” ifadelerini kullandı.

Kurti, halihazırda sahip oldukları Bayraktar TB2 ve Puma insansız hava araçlarının yanında Skydagger kamikaze İHA'larının FSK’nin vurucu gücünü artıracağını ve yeni teknolojik gelişmeler ile çağdaş savaş taktiklerine uygun, yetkin ve uyumlu bir güç inşa etmeye devam ettiklerini vurguladı.