Aleksandr Lukaşenko: Rusya çökerse hepimiz enkaz altında kalır ölürüz Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner'in isyanı esnasında Belarus ordusunu savaşa hazırlık durumuna geçirdiğini belirterek, "Rusya çökerse hepimiz enkaz altında kalır ölürüz" dedi.

AA

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus general rütbelerini takdim töreninde konuşma gerçekleştirdi.

Lukaşenko burada yaptığı konuşmada geçen hafta Wagner'in Rus yönetimine isyan girişimini değerlendirdi.

Rusya'da yaşanan olayların "acı verici" olduğunu belirten Lukaşenko, "Bu sadece benim için değil, vatandaşımızın birçoğu olanlardan üzüntü duydu çünkü vatanımız birdir." diye konuştu.

Orduyu savaş durumuna geçirdiğini söyledi

Lukaşenko, bu durumda attığı adımlar konusunda bilgi vererek "Rusya'da olaylar yaşanırken, Belarus ordusunun savaşa hazırlık durumuna geçme talimatını verdim. Ordu, Silahlı Kuvvetler, polis, özel birlikler, savaşa hazırlık durumuna geçirildi." dedi.

"Bu meselede kahraman yoktur"

Belarus'un, meselenin çözümünde rol aldığına dikkati çeken Lukaşenko şu ifadeleri kullandı:

Ne benden, ne Putin'den ne de Prigojin'den kahraman yapmaya gerek yok. Çünkü durumu elden kaçırdık ve sonra çözüleceğini düşündük ancak çözülmedi. Sonuç olarak da cephede savaşan iki şahıs karşı karşıya geldi. Bu meselede kahraman yoktur.

"Rusya çökerse hepimiz enkaz altında kalır ölürüz"

Lukaşenko, ülkesinden kaçan muhaliflerin de bu süreçte devreye girdiğini ve Belarus'ta benzer isyanın organize edilmesi yönünde çağrılar yaptığını aktararak, "İşin kötü tarafı (Rusya'da) kargaşa yaşansaydı, Batı bunu kullanırdı. Görüşüme göre, Rusya çökerse, hepimiz enkaz altında kalır ölürüz." ifadelerini kullandı.

NATO'nun Belarus sınırlarında ve bölgede genişleme yönünde siyaset izlediğini belirten Lukaşenko, şöyle devam etti: