Aleksis Çipras’tan Kıbrıs itirafı: Türkiye’ye karşı tarihi fırsatı kaçırdık

- Aleksis Çipras, "İthaki - Artık Benim Sesim Duyulmalı" adlı kitabında, 2017 yılında İsviçre Crans Montana'da Türkiye ile yapılan Kıbrıs müzakerelerinde kaçırılan fırsatları anlattı.
- Çipras, Türkiye'nin işgalci konumda olduğunu savunan Rum ve Yunan taraflarının, bu duruma odaklandığını ve müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.
- Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Çipras'ın kitabındaki iddiaları kabul etmezken, Türk tarafının açıklamalarının blöf olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Yunanistan’ın 2015-2019 yılları arasında Başbakanlık görevini yürüten Aleksis Çipras, “İthaki - Artık Benim Sesim Duyulmalı” adlı kitabını yayımladı.
ÇİPRAS’TAN KIBRIS İTİRAFI
Çipras, kitabında 2015 yılında görevi devralmasının ardından yaşadıklarını anlatırken, “Kıbrıs sorunu: Çözüme bir nefes uzaklıkta” bölümünde, Kıbrıs müzakerelerinde Türkiye karşısında kaçırdıkları fırsatı değerlendirdi.
Türkiye ile 2017 yılında BM kapsamında İsviçre Crans Montana’da gerçekleşen Kıbrıs sorununa dair ikili çözüm çerçevesinde adil ve uygulanabilir çözümler olabileceği vurgusu yapılmıştı.
"OLUMLU SONUÇ ELDE EDENE KADAR KATILMAYACAĞIM"
Çipras’ın "İthaki" kitabında Cras Montana görüşmesi öncesinde hazırlıkların yapıldığı ancak Rum ve Yunan taraflarının, Türkiye’nin adada işgalci bir konumda olduğunu ve çekilmesi gerektiği üzerine durduklarını belirtti.
Aralık 2016 yılında Brüksel’de GKRY yöneticileri ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştiren Çipras kitabında, "Müzakere taktiklerimiz ve kırmızı çizgilerimiz konusunda net bir şekilde ve hiçbir kaçamak yapmadan anlaştık. Stratejimizin bir parçası olarak, olumlu bir sonuç elde etme olasılığı gerçekçi bir şekilde ortaya çıkana kadar müzakerelere katılmayacağım" dedi.
GKRY ÇİPRAS'IN MÜZAKEREYE KATILIMINI ENGELLEDİ
Çipras, görüşmelerin yeniden başarısızlıkla sonuçlandığını kendisi ve başbakanının müzakerelere katılmayarak olumsuzlukla sonuçlandığını belirterek şöyle dedi:
“Türk tarafının müzakerelerin son aşamasında, yani 6 Temmuz 2017 akşam yemeğinde bu çerçeveyi açıkça tartışma zemini olarak kabul etme konusundaki uzlaşmazlığı, benim ve Türkiye Başbakanı'nın konferansa katılımına olanak tanımamış ve herhangi bir çözüm ihtimalini ortadan kaldırmış, sonuçta görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştır.”
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Üzerimize düşeni yaparız” söylemi Yunanistan ve GKRY’de çözüme dair umutları arttırdığını ve Crans Montona görüşmelerine katılmayı kabul etmelerini sağladığını belirten Çipras konferansa gitmekte istekli olsa da GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in "Türk tarafının bir blöfü olduğuna inandığını ve iyimserliklerine katılmadığını" belirterek o dönem çekimser yaklaştığını savundu.
Ancak Anastadias ise Çipras'ın kitabında yer alan ifadeleri reddederek kendi adına konuştuğunu belirtti. Anastadias, "Bunlar, uzun süredir Türk söylemini benimseyenlerin bir başka çürütmesi" dedi.
ÇİPRAS: TARİHİ FIRSATI KAÇIRDIK
Çipras kitabının devamında ise şu notlara yer verdi:
"Belki de iç meselelerle ilgili müzakerelerin gidişatından etkilenmişti; bana anlattıklarına göre işler yolunda gitmiyordu ve hayal kırıklığına uğramıştı. Her halükarda, olası İsviçre seyahatim konusundaki olumsuz tavrı, nihayetinde, Türk Dışişleri Bakanı'nın BM Genel Sekreteri'ne özel olarak verdiği garantilerin kaldırılması mesajının herhangi bir dayanağı olup olmadığını veya bir Türk müzakere blöfü olup olmadığını başbakanlar düzeyinde araştırmamıza olanak tanımadı.
Birkaç saat sonra, 6 Temmuz'daki yemekte Çavuşoğlu'nun resmi duruşu, Guterres'in bize ilettiği tavırdan tamamen farklıydı. Türk tarafının işgal birliklerinin çekilmesine ilişkin takvimi tartışmaktaki inatçılığı ve garantilerin kaldırılmasını tartışma zemini olarak açıkça kabul etmesi, konferansın başarısızlığına yol açtı.
Tarihin kaydettiği şey, o günlerde Kıbrıs sorununu çözmeye her zamankinden daha fazla yaklaştığımızdır. Olumsuz tarafı ise büyük bir fırsatın kaçırılmış olmasıdır."