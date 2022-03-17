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    Ali Farag'dan Ukrayna ve Filistin mesajı

    Ali Farag'dan Ukrayna ve Filistin mesajı

    Mısırlı squash sporcusu Ali Farag, Londra'daki turnuvayı şampiyon olarak tamamladıktan sonra yaptığı konuşmada çarpıcı ifadeler kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 09:39
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    İngiltere'nin başkenti Londra, Optasia Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

    Mısır'ın squash oyuncusu Ali Farag, şampiyonayı tamamlamasının ardından Ukrayna ve Filistin konusunda mesajlar verdi.

    "KİMSE ZULMÜ KABUL ETMEMELİ"

    Farag, konuşmasında Batı medyasının Filistinlilere yönelik çifte standardına tepki gösterdi.

    Hiç kimsenin Ukrayna'da yaşananlardan mutlu olmadığını belirten Farag, "Kimse öldürmeyi, zulmü kabul etmemeli." diye konuştu.

    "FİLİSTİNLİLER SON 74 YILDIR BUNU YAŞIYOR"

    Daha önce siyaset hakkında konuşmalarına izin verilmediğini, ancak bugün "birdenbire" imkan tanındığını dile getiren Farag, "İnsanlardan dünyanın diğer yerlerinde yaşanan zulümlere bakmalarını umuyorum. Filistinliler son 74 yıldır bunu yaşıyor." ifadelerini kullandı.

    Ali Farag: Ukrayna için konuşabiliyorsak, Filistin hakkında da konuşabiliriz ViDEO

    BATI MEDYASINA TEPKİ: UKRAYNA'YLA İLGİLİ KONUŞABİLECEĞİMİZE GÖRE...

    Mısırlı sporcu, konuşmasının devamında, "Sanırım Batı medyasının anlatısına uymadığı için (Filistinliler hakkında) konuşamadık. Ukrayna'yla ilgili konuşabileceğimize göre, Filistinliler hakkında da konuşabiliriz." dedi.

    Ali Farag'ın konuşması, turnuvanın organizasyonunu sağlayan site ve Batılı medya kuruluşlarınca ambargoya uğradı.

    Ali Farag dan Ukrayna ve Filistin mesajı #1

    Ali Farag dan Ukrayna ve Filistin mesajı #2


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