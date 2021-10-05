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    Ali Hamaney'in Bakü ofisi kapatıldı

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahidov, kapatma kararına ilişkin konuştu. Zahidov, son günlerde artan koronavirüs vakalarına işaret etti.
    • AA
    • 05.10.2021 - 16:11
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    Ali Hamaney'in Bakü ofisi kapatıldı

    Azerbaycan'da, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi Ali Ekber Ocaknejat'ın faaliyet gösterdiği ofis ile Hüseyniye Camisi için kapatma kararı alındı.

    Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, Bakü'deki ofis ve caminin koronavirüs salgını nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

    KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAPATILDI

    Zahidov, koronavirüs nedeniyle başka mekanların da kapatıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    "Son günlerde koronavirüs enfeksiyonunun yayıldığı yerlerden biri de Hüseyniye Camisi. Diğer yerler gibi Hüseyniye Camisi de kapatıldı. Şu anda epidemiyolojik servis orada uygun önlemleri alıyor."

    Ali Hamaney in Bakü ofisi kapatıldı #1

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