Doktorların, 24 saat gözetim altında tuttuğu belirtilen Hamaney ile ilgili yeni fotoğraflar paylaşıldı.

ABD basınından New York Times gazetesi, İran dini lideri Ali Hamaney'in sağlık durumunun kötüleştiğini iddia etti.

Gazete, haberini konuyla ilgili çeşitli kaynaklara dayandırdı.

83 yaşındaki Hamaney'in, ev ve ofis kompleksinde kurulan klinikte ameliyat olduğu belirtilerek, "Doktor ekibi tarafından 24 saat izleniyor." denildi.

Hamaney'in fotoğraflarını paylaştılar

Kısa sürede yayılan söylentiler sonrası Hamaney'in ofisi, fotoğraflı paylaşımda bulundu.

Hamaney'in, "öldüğü" veya "ağır hasta olduğu" yönündeki iddiaların ardından uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı.

Ali Hamaney'in görüntüleri yayınlandı ViDEO

Katıldığı etkinlikte görüntülendi

AA'nın haberine göre, servis edilen görüntülerde Hamaney'in başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen Erbain merasimleri kapsamında ülkedeki gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiği görüldü.

Hakkındaki iddia: Yatakta bile oturamayacak kadar zayıf

Konuyla ilgili söz konusu haberde Hamaney'in, bağırsak tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olduğu öne sürülürken, "Doktorları, onun yatakta bile oturamayacak kadar zayıf olduğundan endişeleniyor." ifadesi kullanılmıştı.

İran dini liderinin sağlık durumunun geçen hafta boyunca kötü olduğu ileri sürülmüştü.